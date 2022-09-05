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ВСУ уничтожили российский склад с ракетами С-300 для бомбардировки Харькова, - Зеленский

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинские бойцы с помощью американской реактивной системы залпового огня MLRS уничтожили российский склад с ракетами С-300, которые они использовали для бомбардировок Харькова.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении.

Зеленский отметил, что украинские военные продолжают последовательно, очень тщательно и аккуратно уничтожать склады, базы, переправы и штабы российских оккупантов.

Президент поблагодарил всех украинским защитникам, разведке, сотрудникам СБУ, которые делают все, чтобы захватчикам становилось все сложнее находиться в нашей стране. Зеленский также благодарит жителей оккупированных территорий, которые помогают украинской армии уничтожать объекты оккупантов.

"Особенно хочу поблагодарить бойцов одной из наших реактивных артиллерийских бригад, которые своим точным огнем уничтожили именно тот российский состав, с которого оккупанты брали ракеты С-300 для бомбардировки Харькова. Хорошая вещь MLRS. Спасибо, наши герои", - сказал он.

Зеленский отметил, что россияне будут отвечать за все обстрелы украинских населенных пунктов.

"Российская армия пришла на территорию Украины, не дожидаясь сопротивления. А убежит отсюда, не имея никакой другой надежды на спасение", - добавил президент.

Напомним, 4 сентября украинские военные уничтожили пункт управления оккупантов, а также много живой силы и техники врага.

Кроме того, разведывательная группа уничтожила вражеский бронетранспортер с личным составом.

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Владимир Зеленский