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ЗСУ знищили російський склад з ракетами С-300 для бомбардування Харкова, - Зеленський

Фото: президент України Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українські бійці за допомогою американської реактивної системи залпового вогню MLRS знищили російський склад з ракетами С-300, які вони використовували для бомбардування Харкова.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні.

Зеленський зазначив, що українські військові продовжують послідовно, дуже ретельно й акуратно знищувати склади, бази, переправи та штаби російських окупантів.

Президент подякував усім українським захисникам, розвідці, співробітникам СБУ, які роблять усе, щоб загарбникам ставало дедалі складніше перебувати в нашій країні. Зеленський також дякує мешканцям окупованих територій, які допомагають українській армії знищувати об’єкти окупантів.

"Особливо хочу подякувати бійцям однієї з наших реактивних артилерійських бригад, які своїм влучним вогнем знищили саме той російський склад, з якого окупанти брали ракети С-300 для бомбардування Харкова. Хороша річ MLRS. Дякую, наші герої", - сказав він.

Зеленський зазначив, що росіяни будуть відповідати за усі обстріли українських населених пунктів.

"Російська армія прийшла на територію України, не чекаючи спротиву. А втече звідси, не маючи жодної іншої надії на порятунок", - додав президент.

Нагадаємо, 4 вересня українські військові знищили пункт управління окупантів, а також багато живої сили та техніки ворога.

Окрім того, розвідувальна група знищила ворожий бронетранспортер з особовим складом.

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Володимир Зеленський