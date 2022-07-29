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ВСУ сожгли дотла российские склады в Иловайске и Брилевке (видео)

Фото: ВСУ уничтожили склады боеприпасов россиян (media.defense.gov)
Автор: Олег Васкив

Вооруженные силы Украины нанесли удар по складам боеприпасов врага во временно оккупированных Иловайске Донецкой области и Брилевке Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Управления стратегических коммуникаций ВСУ.

Отмечается, что в Иловайске в результате работы украинских военных "подавляющее большинство" россиян погибли. Вместе с тем состав БК и ГСМ "сиял громко и долго". Сомнений у наших воинов, что он выгорел дотла, нет.

В СтратКоме ВСУ также проинформировали, что перед Иловайсковом защитники Украины попали по складу в Брилевке, где еще очень долго и громко было слышно, как разрываются российские боеприпасы.

"Прямо замечательная "фестивальная ночь", - добавили в Управлении стратегических коммуникаций.

Напомним, украинские военные ночью 17 июля уничтожили штаб, казармы и склад с боеприпасами врага в Лазурном Херсонской области.

К слову, министр обороны Алексей Резинков рассказал, что ВСУ уже уничтожили около 50 российских складов благодаря HIMARS. Также наши воины удачно бьют по командным пунктам оккупантов.

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