ЗСУ спалили вщент російські склади в Іловайську та Брилівці (відео)

Збройні сили України завдали удару по складах боєприпасів ворога у тимчасово окупованих Іловайську Донецької області та Брилівці Херсонської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.
Зазначається, що в Іловайську внаслідок роботи українських військових "переважна більшість" росіян загинули. Разом із тим склад БК і ПММ "сяяв голосно та довго". Сумнівів у наших воїнів, що він вигорів вщент, немає.
У СтратКомі ЗСУ також поінформували, що перед Іловайськовом захисники України влучили по складу в Брилівці, де ще дуже довго та голосно було чутно, як розриваються російські боєприпаси.
"Прямо чудова "фестивальна ніч", - додали в Управлінні стратегічних комунікацій.
Нагадаємо, українські військові вночі 17 липня знищили штаб, казарми та склад з боєприпасами ворога у Лазурному Херсонської області.
До слова, міністр оборони Олексій Резінков розповів, що ЗСУ вже знищили близько 50 російських складів завдяки HIMARS. Також наші воїни вдало б'ють по командних пунктах окупантів.