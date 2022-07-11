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ВСУ ударами из HIMARS могли уничтожить российского генерала, - Братчук

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Херсон, Понедельник 11 июля 2022 21:35
ВСУ ударами из HIMARS могли уничтожить российского генерала, - Братчук Фото: ВСУ ударили по командному пункту из HIMARS (GettyImages)
Автор: Артем Горовенко

Вооруженные силы Украины ударами из систем HIMARS по командному пункту россиян под Херсоном могли уничтожить российского генерала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram спикера Одесской областной военной администрации Сергея Братчука.

"Появляется информация о ликвидации очередного российского генерала после попадания ракет из HIMARS по штабу в Херсонской области. Начальник штаба 22-го армейского корпуса ВС РФ (в/ч 73954, Симферополь) генерал-майор Насбулин…", - отметил он.

В то же время, по информации журналиста Романа Цимбалюка, в результате ударов HIMARS погибли еще два полковника и подполковника.

Напомним, накануне украинские силы нанесли удары по российской воинской части в Херсоне и по складам с боеприпасами в области.

Подтвержденные потери противника составили не менее 15 человек, а советник главы Офиса президента Алексей Арестович говорил о ликвидации 12 старших офицеров.

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