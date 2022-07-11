ВСУ ударами из HIMARS могли уничтожить российского генерала, - Братчук

Фото: ВСУ ударили по командному пункту из HIMARS (GettyImages)

Вооруженные силы Украины ударами из систем HIMARS по командному пункту россиян под Херсоном могли уничтожить российского генерала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram спикера Одесской областной военной администрации Сергея Братчука.

"Появляется информация о ликвидации очередного российского генерала после попадания ракет из HIMARS по штабу в Херсонской области. Начальник штаба 22-го армейского корпуса ВС РФ (в/ч 73954, Симферополь) генерал-майор Насбулин…", - отметил он. В то же время, по информации журналиста Романа Цимбалюка, в результате ударов HIMARS погибли еще два полковника и подполковника.