ВСУ ударами из HIMARS могли уничтожить российского генерала, - Братчук
Вооруженные силы Украины ударами из систем HIMARS по командному пункту россиян под Херсоном могли уничтожить российского генерала.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram спикера Одесской областной военной администрации Сергея Братчука.
"Появляется информация о ликвидации очередного российского генерала после попадания ракет из HIMARS по штабу в Херсонской области. Начальник штаба 22-го армейского корпуса ВС РФ (в/ч 73954, Симферополь) генерал-майор Насбулин…", - отметил он.
В то же время, по информации журналиста Романа Цимбалюка, в результате ударов HIMARS погибли еще два полковника и подполковника.
Напомним, накануне украинские силы нанесли удары по российской воинской части в Херсоне и по складам с боеприпасами в области.
Подтвержденные потери противника составили не менее 15 человек, а советник главы Офиса президента Алексей Арестович говорил о ликвидации 12 старших офицеров.
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