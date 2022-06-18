ВСУ уничтожили пункт управления 20-й армии России. Погибли более 40 оккупантов, - журналист

Украинские военные уничтожили пункт управления 20-й армии России. В результате артиллерийского удара погибли более 40 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение журналиста Романа Цимбалюка в Facebook .

Как отмечает журналист, в результате удара погибли более 40 оккупантов. Также среди погибших есть военные высшего командного звена общевойсковой армии и дежурная смена 533 командно-разведывательного центра Главного разведуправления Генштаба России.

Напомним, РБК-Украина писало о потерях России в войне против Украины по состоянию на сегодня. Только за минувшие сутки наши бойцы ликвидировали около 200 оккупантов.

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