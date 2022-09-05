ВСУ уничтожили пункт управления, много живой силы и техники оккупантов, - ОК "Юг"

Украинские военные в течение 4 сентября неоднократно мощно били по оккупантах на юге. В результате действий ВСУ был поражен пункт управления, а также уничтожено много живой силы и техники врага.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".
Военные отметили, что наша авиация нанесла 21 удар по позициям, опорным и командным пунктам, районам сосредоточения сил и средств, а также по транспортно-логистическим объектам россиян.
"Ракетно-артиллерийские подразделения продолжают выполнять огневые задачи в интенсивном количестве. Переправы через Днепр и Ингулец находятся под плотным огневым контролем", - указали в ОК "Юг".
Так, в течение боевого дня оккупанты потеряли:
ВСУ также уничтожили склад вражеских боеприпасов в районе Томиной Балки и понтонну переправу вблизи села Львове,
Кроме этого, украинские воины поразили:
Напомним, руководитель объединенного координационного пресцентру Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что украинские защитники имеют достаточно средств для того, чтобы не позволить российским оккупантам увеличивать количество своих сил на южном направлении.
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