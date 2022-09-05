ВСУ уничтожили пункт управления, много живой силы и техники оккупантов, - ОК "Юг"

Военные отметили, что наша авиация нанесла 21 удар по позициям, опорным и командным пунктам, районам сосредоточения сил и средств, а также по транспортно-логистическим объектам россиян.

"Ракетно-артиллерийские подразделения продолжают выполнять огневые задачи в интенсивном количестве. Переправы через Днепр и Ингулец находятся под плотным огневым контролем", - указали в ОК "Юг".

Так, в течение боевого дня оккупанты потеряли:

104 солдат;

6 танков;

26 единиц другой бронированной и автомобильной техники;

9 гаубиц "Мста-С" и "Мста-Б";

беспилотный разведчик "Элерон-10".

ВСУ также уничтожили склад вражеских боеприпасов в районе Томиной Балки и понтонну переправу вблизи села Львове,

Кроме этого, украинские воины поразили: