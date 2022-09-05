ЗСУ знищили пункт управління, багато живої сили й техніки окупантів, - ОК "Південь"

Українські військові протягом 4 вересня неодноразово потужно били по окупантах на півдні. Внаслідок дій ЗСУ було вражено пункт управління, а також знищено багато живої сили та техніки ворога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь".
Військові зазначили, що наша авіація завдала 21 удар по позиціях, опорних і командних пунктах, районах зосередження сил та засобів, а також по транспортно-логістичних об'єктах росіян.
"Ракетно-артилерійські підрозділи продовжують виконувати вогневі завдання в інтенсивній кількості. Переправи через Дніпро й Інгулець перебувають під щільним вогневим контролем", - вказали в ОК "Південь".
Так, протягом бойового дня окупанти втратили:
ЗСУ також знищили склад ворожих боєприпасів у районі Томиної Балки та понтонну переправу поблизу села Львове,
Окрім цього, українські воїни вразили:
Нагадаємо, керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила, що українські захисники мають достатньо засобів для того, аби не дозволити російським окупантам збільшувати кількість своїх сил на південному напрямку.
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