ЗСУ знищили пункт управління, багато живої сили й техніки окупантів, - ОК "Південь"

Військові зазначили, що наша авіація завдала 21 удар по позиціях, опорних і командних пунктах, районах зосередження сил та засобів, а також по транспортно-логістичних об'єктах росіян.

"Ракетно-артилерійські підрозділи продовжують виконувати вогневі завдання в інтенсивній кількості. Переправи через Дніпро й Інгулець перебувають під щільним вогневим контролем", - вказали в ОК "Південь".

Так, протягом бойового дня окупанти втратили:

104 солдатів;

6 танків;

26 одиниць іншої броньованої та автомобільної техніки;

9 гаубиць "Мста-С" і "Мста-Б";

безпілотний розвідник "Елерон-10".

ЗСУ також знищили склад ворожих боєприпасів у районі Томиної Балки та понтонну переправу поблизу села Львове,

Окрім цього, українські воїни вразили: