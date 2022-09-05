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Гуменюк об уменьшении количества оккупантов на юге: Применим все имеющиеся средства

Новина українською →
Понедельник 05 сентября 2022 01:46
Гуменюк об уменьшении количества оккупантов на юге: Применим все имеющиеся средства Фото: ВСУ работают над тем, чтобы оккупантов на юге становилось меньше (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Украинские защитники имеют достаточно мощности и средств для того, чтобы не позволить российским оккупантам увеличивать количество своих сил на южном направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Натальи Гуменюк в эфире телемарафона.

"И сейчас, и в дальнейшем мы будем работать по той же формуле, что и теперь: как только они постараются, чтобы их там стало больше, мы применим все имеющиеся средства и силы для того, чтобы их стало меньше. Я верю в нашу победу, в наши силы и знаю немного больше, что мы это сможем", - подчеркнула она.

Гуменюк также отметила, что освобожденные населенные пункты, в которых закрепляются ВСУ, натыкаются на массированные российские обстрелы, и что даже при продвижении войск остается угроза ударов.

Напомним, президент Владимир Зеленский рассказал, что украинская армия освободила три населенных пункта в Донецкой области и на южном направлении.

К слову, 4 сентября в сети появились фото украинского флага над Высокопольем Херсонской области, которое было оккупировано. Тем не менее, официальной информации об освобождении от военных до сих пор нет.

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