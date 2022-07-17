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ВСУ уничтожили позицию россиян на юге вместе с техникой и личным составом

Фото: ВСУ уничтожили позицию россиян на юге вместе с техникой и личным составом (facebook.com/28brigade)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские военные уничтожили позицию оккупантов вместе с живой силой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение 28 ОМБр им. Рыцарей Зимнего Похода в Facebook.

"Арта 28 отдельная механизированная бригада имени Рыцарей Зимнего Похода отрабатывает по свежевырытым позициям врага", - говорится в сообщении.

Так, ВСУ удалось уничтожить расчеты ПТУР, ДШК и личный состав оккупантов.

Как сообщалось, бойцы харьковского подразделения Kraken уничтожают оккупантов на востоке. Так, военные совершили огневой налет на временно оккупированную Белогоровку Луганской области, убив 60 оккупантов и уничтожив 5 единиц техники.

Также ВСУ показали, как украинский "Пион" справился со своим российским "близнецом".

Отметим, за минувшие сутки Вооруженным силам Украины удалось ликвидировать 160 российских оккупантов. При этом с начала полномасштабного вторжения войска РФ потеряли 38 300 военнослужащих.

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