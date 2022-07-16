Бойцы подразделения Kraken уничтожили более полусотни оккупантов в Белогоровке (видео)
Бойцы харьковского подразделения Kraken уничтожают оккупантов на востоке. Так, военные совершили огневой налет на временно оккупированную Белогоровку Луганской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал подразделения.
"В ходе операции бойцами спецподразделения "KRAKEN" было ликвидировано 60 человек личного состава противника, уничтожено 5 единиц вражеской техники. Еще двое оккупантов были взяты в плен", - говорится в подписи к кадрам.
Как добавляют в подразделении, люди, даже не думавшие о войне до 24 февраля, показывают высокий уровень слаженности и берут в плен российских военных.
"Сейчас это направление – одна из самых горячих точек на фронте. Сейчас крайне важно удержать врага здесь, чтобы он не продвинулся дальше", – говорится в сообщении подразделения в Facebook.
Как сообщалось, в Генштабе ВСУ показали, как украинские военные уничтожили российский комплекс "Панцирь-С1", стоимостью почти 15 миллионов долларов.
Также в Луганской области взорвался склад с боеприпасами оккупантов.
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