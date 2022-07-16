ru ua
Сб, 16 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Украинский "Пион" уничтожил своего российского "близнеца" (фото)

Новина українською →
Украина, Суббота 16 июля 2022 18:24
Украинский "Пион" уничтожил своего российского "близнеца" (фото) Фото: украинский "Пион" уничтожил своего российского "близнеца" (скриншот из видео/Сухопутные войска Украины)
Автор: Наталия Гурковская

ВСУ уничтожают врага на Донбассе. Военные показали, как украинский "Пион" справился со своим российским "близнецом".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на фото уничтожения вражеской техники, размещенное на Facebook-странице 43 Отдельная артиллерийская бригада имени гетмана Тараса Трясила.

Украинский &quot;Пион&quot; уничтожил своего российского &quot;близнеца&quot; (фото)

"Несколько дней назад. Горячее Восточное направление. Российское 2С7 "Пион" с замаскированной артиллерийской позиции обстреливало украинские населенные пункты и позиции ВСУ", - говорится в сообщении.

По словам военных, аэроразведка бригады его обнаружила и уже наш украинский 2С7 "Пион" поразил врага.

Как сообщалось, бойцы харьковского подразделения Kraken уничтожают оккупантов на востоке. Так, военные совершили огневой налет на временно оккупированную Белогоровку Луганской области, убив 60 оккупантов и уничтожив 5 единиц техники.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине
NEWS
Резников считает реальным окончание войны до конца года: что для этого нужно
Резников считает реальным окончание войны до конца года: что для этого нужно
DAILY
Генерал армии США Марк Арнольд: Украина может победить Россию в течение года
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Генерал армии США Марк Арнольд: Украина может победить Россию в течение года