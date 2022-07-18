ВСУ уничтожили очередной склад с боеприпасами оккупантов в Луганской области (видео)

"Параллельно с возгоранием "состава селитры и гуманитарки" в Новой Каховке, во временно оккупированной Кадиевке также произошло самовозгорание "не состава БК и ГСМ". Курение в неустановленных местах становится уже обычным делом", - говорится в сообщении.

На опубликованном видео можно заметить пожар и услышать звуки разрывов, скорее всего, свидетельствующих о детонации боеприпасов.