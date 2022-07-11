ru ua
Пн, 11 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

HIMARS в деле. Названо число военные баз РФ, уничтоженных за последние две недели

Новина українською →
Киев, Понедельник 11 июля 2022 15:02
HIMARS в деле. Названо число военные баз РФ, уничтоженных за последние две недели Фото: ВСУ с конца июня уничтожили 14 военных баз в тылу российских войск (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Вооруженные силы Украины с конца июня уничтожили 14 военных баз и складов вооружений в тылу российских войск. Речь идет об ударах в 5-75 км от фронта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на анализ BBC News Украина.

Среди таких случаев издание называет:

  • удары по инфраструктуре Вооруженных сил РФ в Новой Каховке (Херсонская область) и складу боеприпасов в Перевальске (Луганская область), 28 июня;
  • удар по складу боеприпасов в Попасной (Луганская область), 2 июля;
  • удары по двум военным базам в Мелитополе (Запорожская область), 3 июля;
  • взрыв базы в Снежном (Донецкая область), 4 июля;
  • взрыв базы в "Камаз-центре" в Донецке и склада в Кадиевке (Луганская область), 5 июля;
  • взрывы баз и склада в Великом Бурлуке (Харьковская область), Макеевке (Донецкая область) и Херсоне, 6 июля;
  • удар по нефтебазе в Донецке, 7 июля;
  • взрывы складов в Шахтерске (Донецкая область) и Новой Каховке (Херсонская область), 8 июля.

Отмечается, что информация и видео были собраны из открытых источников, среди которых были ролики очевидцев, сообщения военных корреспондентов, блогеров и местных чиновников. При этом некоторые случаи взрывов подтвердило управление стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины.

Стоит отметить, что Генштаб ВСУ и Минобороны РФ официально эти случаи не комментировали.

Как известно, после того, как украинские военные получили в распоряжение американские РСЗО HIMARS, взрывы и пожары на российских военных складах участились. Эти мобильные ракетные установки могут поражать цель на расстоянии около 70-80 км.

В частности, ранее в Одесской ОВА заявили, что украинские военные уничтожили 6 складов боеприпасов оккупантов на Донбассе, а также военную базу в Херсоне.

Также сообщалось об уничтожении пункта управления Росгвардии под Херсоном.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ракетный удар Война в Украине
NEWS
Внимание! Злоумышленники проводят фейковый опрос от имени РБК-Украина
Внимание! Злоумышленники проводят фейковый опрос от имени РБК-Украина
DAILY
Без компромиссов. Когда Украина победит Россию и что для этого нужно
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Без компромиссов. Когда Украина победит Россию и что для этого нужно