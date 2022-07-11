HIMARS в деле. Названо число военные баз РФ, уничтоженных за последние две недели
Вооруженные силы Украины с конца июня уничтожили 14 военных баз и складов вооружений в тылу российских войск. Речь идет об ударах в 5-75 км от фронта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на анализ BBC News Украина.
Среди таких случаев издание называет:
- удары по инфраструктуре Вооруженных сил РФ в Новой Каховке (Херсонская область) и складу боеприпасов в Перевальске (Луганская область), 28 июня;
- удар по складу боеприпасов в Попасной (Луганская область), 2 июля;
- удары по двум военным базам в Мелитополе (Запорожская область), 3 июля;
- взрыв базы в Снежном (Донецкая область), 4 июля;
- взрыв базы в "Камаз-центре" в Донецке и склада в Кадиевке (Луганская область), 5 июля;
- взрывы баз и склада в Великом Бурлуке (Харьковская область), Макеевке (Донецкая область) и Херсоне, 6 июля;
- удар по нефтебазе в Донецке, 7 июля;
- взрывы складов в Шахтерске (Донецкая область) и Новой Каховке (Херсонская область), 8 июля.
Отмечается, что информация и видео были собраны из открытых источников, среди которых были ролики очевидцев, сообщения военных корреспондентов, блогеров и местных чиновников. При этом некоторые случаи взрывов подтвердило управление стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины.
Стоит отметить, что Генштаб ВСУ и Минобороны РФ официально эти случаи не комментировали.
Как известно, после того, как украинские военные получили в распоряжение американские РСЗО HIMARS, взрывы и пожары на российских военных складах участились. Эти мобильные ракетные установки могут поражать цель на расстоянии около 70-80 км.
В частности, ранее в Одесской ОВА заявили, что украинские военные уничтожили 6 складов боеприпасов оккупантов на Донбассе, а также военную базу в Херсоне.
Также сообщалось об уничтожении пункта управления Росгвардии под Херсоном.
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