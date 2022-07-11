HIMARS в деле. Названо число военные баз РФ, уничтоженных за последние две недели

Вооруженные силы Украины с конца июня уничтожили 14 военных баз и складов вооружений в тылу российских войск. Речь идет об ударах в 5-75 км от фронта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на анализ BBC News Украина .

Стоит отметить, что Генштаб ВСУ и Минобороны РФ официально эти случаи не комментировали.

Отмечается, что информация и видео были собраны из открытых источников, среди которых были ролики очевидцев, сообщения военных корреспондентов, блогеров и местных чиновников. При этом некоторые случаи взрывов подтвердило управление стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины.

Как известно, после того, как украинские военные получили в распоряжение американские РСЗО HIMARS, взрывы и пожары на российских военных складах участились. Эти мобильные ракетные установки могут поражать цель на расстоянии около 70-80 км.

В частности, ранее в Одесской ОВА заявили, что украинские военные уничтожили 6 складов боеприпасов оккупантов на Донбассе, а также военную базу в Херсоне.

Также сообщалось об уничтожении пункта управления Росгвардии под Херсоном.

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