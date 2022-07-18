ЗСУ знищили черговий склад з боєприпасами окупантів у Луганській області (відео)

"Паралельно із загорянням "складу селітри і гуманітарки" в Новій Каховці, в тимчасово окупованій Кадіївці також відбулося самозаймання "не складу БК і ПММ". Куріння в невстановлених місцях стає вже звичайною справою", - йдеться в повідомленні.

На опублікованому відео можна помітити пожежу і почути звуки розривів, швидше за все, які свідчать про детонацію боєприпасів.