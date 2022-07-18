ЗСУ знищили черговий склад з боєприпасами окупантів у Луганській області (відео)

Збройні сили України знищили ще один склад боєприпасів і ПММ в окупованій Кадіївці (колишній Стаханов) Луганської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Управління стратегічних комунікацій ВСУ.
"Паралельно із загорянням "складу селітри і гуманітарки" в Новій Каховці, в тимчасово окупованій Кадіївці також відбулося самозаймання "не складу БК і ПММ". Куріння в невстановлених місцях стає вже звичайною справою", - йдеться в повідомленні.
На опублікованому відео можна помітити пожежу і почути звуки розривів, швидше за все, які свідчать про детонацію боєприпасів.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що окупанти втратили кілька складів і командний центр. ЗСУ вдарили в глибокий тил Луганської області.
Як відомо, Збройні сили України з кінця червня знищили щонайменше 14 великих військових баз і складів озброєнь в тилу російських військ. Удари наносилися на відстань від 5 до 75 км від фронту.
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