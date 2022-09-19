Россия потеряла в Украине еще 170 оккупантов, - Генштаб

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали еще 170 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения в Украину потери России составили 54 650 военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook .

Напомним, накануне ВСУ на юге нанесли 11 авиационных ударов по врагу и выполнили 200 огневых задач.

При этом ВСУ продолжают наносить мощные удары по российским оккупантам на Южнобужском направлении. Враг терпит потери каждый день.

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