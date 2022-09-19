ВСУ на юге нанесли удары командным пунктам и позициям ПВО оккупантов
Вооруженные силы Украины в течение боевого дня на юге нанесли 11 авиационных ударов по врагу и выполнили 200 огневых задач. ВСУ поразили командные пункты оккупантов и позиции ПВО.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу оперативного командования "Юг".
Кроме того, удары нанесены по складам в Баштанском район, а также по месту сосредоточения вооружения и техники, станции радиоэлектронной борьбы, понтонной переправе в Херсонской области.
Потери врага за сутки:
- 29 оккупантов,
- 2 самоходных и 1 обычная 152 мм гаубица "Мста-С"
- "Мста-Б",
- командная машина управления истребительной авиацией
- БМП-3,
- 2 склада боеприпасов.
В Черном море маневрирует 1 надводный ракетоноситель, держа наготове 8 "Калибров", его сопровождают 3 больших десантных корабля.
Напомним, ВСУ продолжают наносить мощные удары по российским оккупантам на Южнобужском направлении. Враг терпит потери каждый день.
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