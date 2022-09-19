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ВСУ на юге нанесли удары командным пунктам и позициям ПВО оккупантов

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Херсонская область, Понедельник 19 сентября 2022 03:33
ВСУ на юге нанесли удары командным пунктам и позициям ПВО оккупантов Фото: украинские военные (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Вооруженные силы Украины в течение боевого дня на юге нанесли 11 авиационных ударов по врагу и выполнили 200 огневых задач. ВСУ поразили командные пункты оккупантов и позиции ПВО.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу оперативного командования "Юг".

Кроме того, удары нанесены по складам в Баштанском район, а также по месту сосредоточения вооружения и техники, станции радиоэлектронной борьбы, понтонной переправе в Херсонской области.

Потери врага за сутки:

  • 29 оккупантов,
  • 2 самоходных и 1 обычная 152 мм гаубица "Мста-С"
  • "Мста-Б",
  • командная машина управления истребительной авиацией
  • БМП-3,
  • 2 склада боеприпасов.

В Черном море маневрирует 1 надводный ракетоноситель, держа наготове 8 "Калибров", его сопровождают 3 больших десантных корабля.

Напомним, ВСУ продолжают наносить мощные удары по российским оккупантам на Южнобужском направлении. Враг терпит потери каждый день.

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