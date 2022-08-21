ВСУ уничтожили командный пункт, много живой силы и техники оккупантов, - ОК "Юг"

ВСУ продолжают уничтожать российских оккупантов на юге Украины. В течение 20 августа наши воины поразили командный пункт и два склада врага.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".
Отмечается, что украинская авиация нанесла пять ударов по скоплению живой силы, вооружению и технике противника.
"Ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено более 230 огневых задач, по результатам которых поражено командный пункт 247-го десантно-штурмового полка 7-й десантно-штурмовой дивизии, уничтожены склады вражеских боеприпасов в Чернобаевке и Старицах", - указали в ОК "Юг".
Украинские военные добавили, что 20 августа РФ потеряла:
Напомним, в Запорожской области вооруженные силы Украины уничтожили редкий радиолокационный комплекс оккупантов "Зоопарк-1".
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.