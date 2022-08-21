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ВСУ уничтожили командный пункт, много живой силы и техники оккупантов, - ОК "Юг"

Фото: ВСУ уничтожили командный пункт оккупантов на юге (zsu.gov.ua)
Автор: Олег Васкив

ВСУ продолжают уничтожать российских оккупантов на юге Украины. В течение 20 августа наши воины поразили командный пункт и два склада врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".

Отмечается, что украинская авиация нанесла пять ударов по скоплению живой силы, вооружению и технике противника.

"Ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено более 230 огневых задач, по результатам которых поражено командный пункт 247-го десантно-штурмового полка 7-й десантно-штурмовой дивизии, уничтожены склады вражеских боеприпасов в Чернобаевке и Старицах", - указали в ОК "Юг".

Украинские военные добавили, что 20 августа РФ потеряла:

  • 75 солдат;
  • корпусную самоходную пушку "Гиацинт-С";
  • 2 танка Т-72;
  • 6 единиц бронированной техники.

Напомним, в Запорожской области вооруженные силы Украины уничтожили редкий радиолокационный комплекс оккупантов "Зоопарк-1".

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