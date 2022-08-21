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ЗСУ знищили командний пункт, багато живої сили та техніки окупантів, - ОК "Південь"

Фото: ЗСУ знищили командний пункт окупантів на півдні (zsu.gov.ua)
Автор: Олег Васьків

ЗСУ продовжують знищувати російських окупантів на півдні України. Протягом 20 серпня наші воїни вразили командний пункт і два склади ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь".

Зазначається, що українська авіація завдала п'ятьох ударів по скупченню живої сили, озброєнню та техніки противника.

"Ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 230 вогневих завдань, за результатами яких уражено командний пункт 247-го десантно-штурмового полку 7-ої десантно-штурмової дивізії, знищено склади ворожих боєприпасів у Чорнобаївці та Старицях", - вказали в ОК "Південь".

Українські військові додали, що 20 серпня РФ втратила:

  • 75 солдатів;
  • корпусну самохідну гармату "Гіацинт-С";
  • 2 танки Т-72;
  • 6 одиниць броньованої техніки.

Нагадаємо, у Запорізькій області Збройні сили України знищили рідкісний радіолокаційний комплекс окупантів "Зоопарк-1".

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