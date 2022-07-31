ВСУ уничтожили эшелон с десятками вагонов живой силы россиян: сотни погибших и раненых

В ночь с пятницы на субботу, 30 июля, высокоточным ударом HIMARS был уничтожен железнодорожный эшелон из более чем 40 вагонов, прибывший из Крыма с живой силой, техникой и боеприпасами на железнодорожную станцию Брилевка Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника министра Антона Геращенко.

"В результате живая сила превратилась в угольки, техника в груды металлома, а БК взлетел на воздух. Потери живой силы составили - около 80 - 200-х и 200 - 300-х", - написал он.

Также, по данным разведки, погибли все машинисты и инженеры компании, которые осуществляли транспортировку военного груза из Крыма в Херсонскую область.