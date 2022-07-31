UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ВСУ уничтожили эшелон с десятками вагонов живой силы россиян: сотни погибших и раненых

Фото: ВСУ уничтожили эшелон с десятками вагонов живой силы россиян (иллюстрация/Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В ночь с пятницы на субботу, 30 июля, высокоточным ударом HIMARS был уничтожен железнодорожный эшелон из более чем 40 вагонов, прибывший из Крыма с живой силой, техникой и боеприпасами на железнодорожную станцию Брилевка Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника министра Антона Геращенко.

"В результате живая сила превратилась в угольки, техника в груды металлома, а БК взлетел на воздух. Потери живой силы составили - около 80 - 200-х и 200 - 300-х", - написал он.

Также, по данным разведки, погибли все машинисты и инженеры компании, которые осуществляли транспортировку военного груза из Крыма в Херсонскую область.

Как сообщалось, украинские самолеты атаковали оборонительные позиции россиян в районах нескольких сел Херсонской области.

Напомним, ВСУ за минувшие сутки ликвидировали 160 российских военных. Также уничтожили десяток артиллерийских систем.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсонская область