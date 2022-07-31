Украинская авиация нанесла удары по россиянам в Херсонской области
Украинские самолеты атаковали оборонительные позиции россиян в районах нескольких сел Херсонской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".
"Нашими самолетами штурмовой авиации нанесены 2 удара по опорным пунктам врага в районах Белогорки и Сухого Ставка", - заявил спикер ОК "Юг" Александр Назаров.
При этом он отметил, что потери россиян в результате атак ВСУ еще уточняются.
Напомним, ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины за минувшие сутки ликвидировали 160 российских военных и уничтожили десяток артиллерийских систем.
Также мы писали, что сегодня, 31 июля, подразделения зенитных ракетных войск Воздушных сил сбили российский беспилотник.
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