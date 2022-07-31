Иллюстративное фото: украинская авиация нанесла удары по россиянам в Херсонской области (mil.in.ua)

Украинские самолеты атаковали оборонительные позиции россиян в районах нескольких сел Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".