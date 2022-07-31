ВСУ уничтожили около 200 оккупантов и десяток артиллерийских систем: новые потери россиян
Фото: украинские военные (Getty Images)
Вооруженные силы Украины за минувшие сутки ликвидировали 160 российских военных. Также уничтожили десяток артиллерийских систем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook.
Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении.
Общие боевые потери противника на 31 июля ориентировочно составили:
- личного состава - около 40830 (+160) человек ликвидировано;
- танков - 1763 (+4) од.;
- боевых бронированных машин - 4004 (+9) ед.;
- артиллерийских систем - 916 (+10) ед.;
- РСЗО - 259 (+1) ед.;
- средства ПВО - 117 (+0) ед.;
- самолетов - 223 (+1) ед.;
- вертолетов - 190 (+0) од.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 735 (+2).;
- крылатые ракеты - 174 (+0).;
- корабли/катера - 15 (+0) од.;
- автомобильной техники и автоцистерн - 2902 (+13) ед.;
- специальная техника - 80 (+2).
Напомним, РБК-Украина писало о том, что за позапрошлые сутки наши воины ликвидировали еще 170 оккупантов.
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