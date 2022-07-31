ВСУ уничтожили около 200 оккупантов и десяток артиллерийских систем: новые потери россиян

Вооруженные силы Украины за минувшие сутки ликвидировали 160 российских военных. Также уничтожили десяток артиллерийских систем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что за позапрошлые сутки наши воины ликвидировали еще 170 оккупантов.

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