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ВСУ уничтожили около 200 оккупантов и десяток артиллерийских систем: новые потери россиян

Новина українською →
Воскресенье 31 июля 2022 09:17
ВСУ уничтожили около 200 оккупантов и десяток артиллерийских систем: новые потери россиян Фото: украинские военные (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Вооруженные силы Украины за минувшие сутки ликвидировали 160 российских военных. Также уничтожили десяток артиллерийских систем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook.

Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении.

Общие боевые потери противника на 31 июля ориентировочно составили:

  • личного состава - около 40830 (+160) человек ликвидировано;
  • танков - 1763 (+4) од.;
  • боевых бронированных машин - 4004 (+9) ед.;
  • артиллерийских систем - 916 (+10) ед.;
  • РСЗО - 259 (+1) ед.;
  • средства ПВО - 117 (+0) ед.;
  • самолетов - 223 (+1) ед.;
  • вертолетов - 190 (+0) од.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 735 (+2).;
  • крылатые ракеты - 174 (+0).;
  • корабли/катера - 15 (+0) од.;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 2902 (+13) ед.;
  • специальная техника - 80 (+2).

    Напомним, РБК-Украина писало о том, что за позапрошлые сутки наши воины ликвидировали еще 170 оккупантов.

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