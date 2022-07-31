ЗСУ знищили ешелон із десятками вагонів живої сили росіян: сотні загиблих та поранених

У ніч із п'ятниці на суботу, 30 липня, високоточним ударом HIMARS було знищено залізничний ешелон із понад 40 вагонів, який прибув із Криму з живою силою, технікою та боєприпасами на залізничну станцію Брилівка Херсонської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника міністра Антона Геращенка.
"В результаті жива сила перетворилася на вуглинки, техніка на купи металому, а БК злетів у повітря. Втрати живої сили склали - близько 80 - 200-х і 200 - 300-х", - написав він.
Також, за даними розвідки, загинули всі машиністи та інженери компанії, які здійснювали транспортування військового вантажу із Криму до Херсонської області.
Як повідомлялося, українські літаки атакували оборонні позиції росіян у районах кількох сіл Херсонської області.
Нагадаємо, ЗСУ за минулу добу ліквідували 160 російських військових. Також знищили десяток артилерійських систем.
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