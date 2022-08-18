ВСУ уничтожили еще один склад оккупантов в Херсонской области, - ОК "Юг"

Украинская авиация продолжает наносить мощные удары по оккупантам в Херсонской области. ВСУ 17 августа уничтожили российский склад БК в Белогородке.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".
"Наша авиация продолжала практику атак опорных пунктов и районов сосредоточения вражеской силы, вооружения и техники. Такие поражения нанесены в районе Нововознесенского и Александровки", - отметили украинские военные.
В ОК "Юг рассказали, что в рамках выполнения ракетно-артиллерийскими подразделениями огневых задач, враг потерял:
"Окончательные потери врага доразведываются", - добавили наши воины.
Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что сейчас самые тяжелые бои продолжаются сразу на нескольких направлениях. Речь идет об Авдейском и Бахмутском, а также Харьковской области.
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