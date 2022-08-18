ВСУ уничтожили еще один склад оккупантов в Херсонской области, - ОК "Юг"

Украинская авиация продолжает наносить мощные удары по оккупантам в Херсонской области. ВСУ 17 августа уничтожили российский склад БК в Белогородке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг" .

"Наша авиация продолжала практику атак опорных пунктов и районов сосредоточения вражеской силы, вооружения и техники. Такие поражения нанесены в районе Нововознесенского и Александровки", - отметили украинские военные.

В ОК "Юг рассказали, что в рамках выполнения ракетно-артиллерийскими подразделениями огневых задач, враг потерял:

29 солдат;

самоходную пушку 203-го калибра "Пион";

5 единиц бронированной и автомобильной техники;

склад снабжения боекомплекта в Белогорке.

"Окончательные потери врага доразведываются", - добавили наши воины.