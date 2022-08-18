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ЗСУ знищили ще один склад окупантів у Херсонській області, - ОК "Південь"

Фото: ЗСУ знищили склад окупантів у Херсонській області (zsu.gov.ua)
Автор: Олег Васьків

Українська авіація продовжує завдавати потужних ударів по окупантах у Херсонській області. ЗСУ 17 серпня знищили російський склад БК в Білогородці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь".

"Наша авіація продовжувала практику атак опорних пунктів і районів зосередження ворожої сили, озброєння та техніки. Таких уражень завдано в районі Нововознесенського та Олександрівки", - зазначили українські віськові.

В ОК "Південь розповіли, що у рамках виконання ракетно-артилерійськими підрозділами вогневих завдань, ворог втратив:

  • 29 солдатів;
  • самохідну гармату 203-го калібру "Піон";
  • 5 одиниць броньованої та автомобільної техніки;
  • склад постачання боєкомплекту в Білогірці.

"Остаточні втрати ворога дорозвідуються", - додали наші воїни.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що нині найважчі бої тривають одразу на декілької напрямках. Мовиться про Авдійський та Бахмутський, а також Харківську область.

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