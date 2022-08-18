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ВСУ уничтожили еще один склад оккупантов в Херсонской области, - ОК "Юг"

Новина українською →
Четверг 18 августа 2022 02:17
ВСУ уничтожили еще один склад оккупантов в Херсонской области, - ОК "Юг" Фото: ВСУ уничтожили склад оккупантов в Херсонской области (zsu.gov.ua)
Автор: Олег Васкив

Украинская авиация продолжает наносить мощные удары по оккупантам в Херсонской области. ВСУ 17 августа уничтожили российский склад БК в Белогородке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".

"Наша авиация продолжала практику атак опорных пунктов и районов сосредоточения вражеской силы, вооружения и техники. Такие поражения нанесены в районе Нововознесенского и Александровки", - отметили украинские военные.

В ОК "Юг рассказали, что в рамках выполнения ракетно-артиллерийскими подразделениями огневых задач, враг потерял:

  • 29 солдат;
  • самоходную пушку 203-го калибра "Пион";
  • 5 единиц бронированной и автомобильной техники;
  • склад снабжения боекомплекта в Белогорке.

"Окончательные потери врага доразведываются", - добавили наши воины.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что сейчас самые тяжелые бои продолжаются сразу на нескольких направлениях. Речь идет об Авдейском и Бахмутском, а также Харьковской области.

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