ЗСУ знищили ще один склад окупантів у Херсонській області, - ОК "Південь"

Українська авіація продовжує завдавати потужних ударів по окупантах у Херсонській області. ЗСУ 17 серпня знищили російський склад БК в Білогородці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь".

"Наша авіація продовжувала практику атак опорних пунктів і районів зосередження ворожої сили, озброєння та техніки. Таких уражень завдано в районі Нововознесенського та Олександрівки", - зазначили українські віськові. В ОК "Південь розповіли, що у рамках виконання ракетно-артилерійськими підрозділами вогневих завдань, ворог втратив: 29 солдатів;

самохідну гармату 203-го калібру "Піон";

5 одиниць броньованої та автомобільної техніки;

склад постачання боєкомплекту в Білогірці. "Остаточні втрати ворога дорозвідуються", - додали наші воїни.