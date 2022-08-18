ua ru
Чт, 18 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

ЗСУ знищили ще один склад окупантів у Херсонській області, - ОК "Південь"

Новость на русском →
Четвер 18 серпня 2022 02:17
ЗСУ знищили ще один склад окупантів у Херсонській області, - ОК "Південь" Фото: ЗСУ знищили склад окупантів у Херсонській області (zsu.gov.ua)
Автор: Олег Васьків

Українська авіація продовжує завдавати потужних ударів по окупантах у Херсонській області. ЗСУ 17 серпня знищили російський склад БК в Білогородці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь".

"Наша авіація продовжувала практику атак опорних пунктів і районів зосередження ворожої сили, озброєння та техніки. Таких уражень завдано в районі Нововознесенського та Олександрівки", - зазначили українські віськові.

В ОК "Південь розповіли, що у рамках виконання ракетно-артилерійськими підрозділами вогневих завдань, ворог втратив:

  • 29 солдатів;
  • самохідну гармату 203-го калібру "Піон";
  • 5 одиниць броньованої та автомобільної техніки;
  • склад постачання боєкомплекту в Білогірці.

"Остаточні втрати ворога дорозвідуються", - додали наші воїни.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що нині найважчі бої тривають одразу на декілької напрямках. Мовиться про Авдійський та Бахмутський, а також Харківську область.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України Війна Росії проти України
NEWS
Генеральний секретар ООН прибув з візитом до Львова
Генеральний секретар ООН прибув з візитом до Львова
DAILY
Новий прем'єр і жорстка зима: про що говорять політики і до чого готуватися українцям
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Новий прем'єр і жорстка зима: про що говорять політики і до чого готуватися українцям