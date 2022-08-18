ЗСУ знищили ще один склад окупантів у Херсонській області, - ОК "Південь"
Українська авіація продовжує завдавати потужних ударів по окупантах у Херсонській області. ЗСУ 17 серпня знищили російський склад БК в Білогородці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь".
"Наша авіація продовжувала практику атак опорних пунктів і районів зосередження ворожої сили, озброєння та техніки. Таких уражень завдано в районі Нововознесенського та Олександрівки", - зазначили українські віськові.
В ОК "Південь розповіли, що у рамках виконання ракетно-артилерійськими підрозділами вогневих завдань, ворог втратив:
- 29 солдатів;
- самохідну гармату 203-го калібру "Піон";
- 5 одиниць броньованої та автомобільної техніки;
- склад постачання боєкомплекту в Білогірці.
"Остаточні втрати ворога дорозвідуються", - додали наші воїни.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що нині найважчі бої тривають одразу на декілької напрямках. Мовиться про Авдійський та Бахмутський, а також Харківську область.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.