UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ВСУ уничтожили еще 200 оккупантов и шесть танков: названы новые потери России

Фото: с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 44 100 военнослужащих (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали еще 200 оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 44 100 военнослужащих.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook.

Наибольшие потери за прошедшие сутки российские оккупанты понесли на Харьковском и Донецком направлениях.

Общие боевые потери России на 17 августа ориентировочно составили:

  • личного состава - около 44100 (+200) человек ликвидировано;
  • танков - 1886 (+6);
  • боевых бронированных машин - 4162 (+10);
  • артиллерийских систем - 993 (+4);
  • РСЗО - 263 (+0);
  • средства ПВО - 136 (+0);
  • самолетов - 233 (+0);
  • вертолетов - 196 (+0);
  • беспилотников оперативно-тактического уровня - 792 (+2);
  • крылатые ракеты - 190 (+0);
  • корабли / катера - 15 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн - 3054 (+5);
  • специальной техники - 93 (+1).

Напомним, вчера в Крыму прогремели взрывы на военной базе в поселке Азовское.

По данным ISW, удары по российским складам и базам снабжения в Крыму и вокруг него, вероятно, являются частью контрнаступления ВСУ для восстановления контроля над правым берегом Днепра.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияВойна в Украине