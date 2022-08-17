ВСУ уничтожили еще 200 оккупантов и шесть танков: названы новые потери России

За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали еще 200 оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 44 100 военнослужащих.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook .

Наибольшие потери за прошедшие сутки российские оккупанты понесли на Харьковском и Донецком направлениях.

Напомним, вчера в Крыму прогремели взрывы на военной базе в поселке Азовское.

По данным ISW, удары по российским складам и базам снабжения в Крыму и вокруг него, вероятно, являются частью контрнаступления ВСУ для восстановления контроля над правым берегом Днепра.

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