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ЗСУ знищили ще 200 окупантів і шість танків: названі нові втрати Росії

Фото: з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 44 100 військовослужбовців (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

За минулу добу Збройні сили України ліквідували ще 200 окупантів. Всього з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 44 100 військовослужбовців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ в Facebook.

Найбільших втрат за минулу добу російські окупанти зазнали на Харківському та Донецькому напрямках.

Загальні бойові втрати Росії на 17 серпня орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 44100 (+200) осіб ліквідовано;
  • танків - 1886 (+6);
  • бойових броньованих машин - 4162 (+10);
  • артилерійських систем - 993 (+4);
  • РСЗВ - 263 (+0);
  • засоби ППО - 136 (+0);
  • літаків - 233 (+0);
  • вертольотів - 196 (+0);
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня - 792 (+2);
  • крилаті ракети - 190 (+0);
  • кораблі / катери - 15 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 3054 (+5);
  • спеціальної техніки - 93 (+1).

Нагадаємо, вчора в Криму прогриміли вибухи на військовій базі в селищі Азовське.

За даними ISW, удари по російських складах і базах постачання в Криму і навколо нього, ймовірно, є частиною контрнаступу ЗСУ для відновлення контролю над правим берегом Дніпра.

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