ЗСУ знищили ще 200 окупантів і шість танків: названі нові втрати Росії

За минулу добу Збройні сили України ліквідували ще 200 окупантів. Всього з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 44 100 військовослужбовців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ в Facebook .

Найбільших втрат за минулу добу російські окупанти зазнали на Харківському та Донецькому напрямках.

Нагадаємо, вчора в Криму прогриміли вибухи на військовій базі в селищі Азовське.

За даними ISW, удари по російських складах і базах постачання в Криму і навколо нього, ймовірно, є частиною контрнаступу ЗСУ для відновлення контролю над правим берегом Дніпра.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.