ЗСУ знищили ще 200 окупантів і шість танків: названі нові втрати Росії

За минулу добу Збройні сили України ліквідували ще 200 окупантів. Всього з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 44 100 військовослужбовців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ в Facebook.
Найбільших втрат за минулу добу російські окупанти зазнали на Харківському та Донецькому напрямках.
Загальні бойові втрати Росії на 17 серпня орієнтовно склали:
Нагадаємо, вчора в Криму прогриміли вибухи на військовій базі в селищі Азовське.
За даними ISW, удари по російських складах і базах постачання в Криму і навколо нього, ймовірно, є частиною контрнаступу ЗСУ для відновлення контролю над правим берегом Дніпра.
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