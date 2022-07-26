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ВСУ уничтожили еще 170 оккупантов и семь танков: названы новые потери России

Новина українською →
Киев, Вторник 26 июля 2022 09:59
ВСУ уничтожили еще 170 оккупантов и семь танков: названы новые потери России Фото: ВСУ уничтожили еще 170 оккупантов и семь танков (t.me/landforcesofukraine_
Автор: Руслан Гаращенко

Вооруженные силы Украины за минувшие сутки ликвидировали еще 170 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 39 870 военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook.

Наибольшие потери за прошедшие сутки российские оккупанты понесли на Бахмутском направлении.

Общие боевые потери России на 26 июля ориентировочно составили:

  • личного состава - около 39 870 (+170) человек ликвидировано;
  • танков - 1737 (+7);
  • боевых бронированных машин - 3959 (+9);
  • артиллерийских систем - 880 (+4);
  • РСЗО - 258 (+1);
  • средства ПВО - 117 (+1);
  • самолетов - 222 (+0);
  • вертолетов - 189 (+1);
  • беспилотников оперативно-тактического уровня - 722 (+3);
  • крылатые ракеты - 174 (+4);
  • корабли / катера - 15 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн - 2835 (+3);
  • специальной техники - 75 (+2).

    Напомним, Вооруженные силы Украины отразили попытки штурмов на Краматорском и Бахмутском направлениях, враг был отброшен.

    Кроме того, по данным ISW, захватчики укрепляют позиции в ожидании контрнаступления ВСУ на запорожском и херсонском направлениях.

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