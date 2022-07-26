ВСУ уничтожили еще 170 оккупантов и семь танков: названы новые потери России

Вооруженные силы Украины за минувшие сутки ликвидировали еще 170 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 39 870 военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook .

Наибольшие потери за прошедшие сутки российские оккупанты понесли на Бахмутском направлении.

Напомним, Вооруженные силы Украины отразили попытки штурмов на Краматорском и Бахмутском направлениях, враг был отброшен.

Кроме того, по данным ISW, захватчики укрепляют позиции в ожидании контрнаступления ВСУ на запорожском и херсонском направлениях.

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