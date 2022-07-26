ЗСУ знищили ще 170 окупантів і сім танків: названі нові втрати Росії
Фото: ЗСУ знищили ще 170 окупантів і сім танків (t.me/landforcesofukraine_
Збройні сили України за минулу добу ліквідували ще 170 російських окупантів. Всього з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 39 870 військових.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ в Facebook.
Найбільших втрат за минулу добу російські окупанти зазнали на Бахмутському напрямку.
Загальні бойові втрати Росії на 26 липня орієнтовно склали:
- особового складу - близько 39 870 (+170) осіб ліквідовано;
- танків - 1737 (+7);
- бойових броньованих машин - 3959 (+9);
- артилерійських систем - 880 (+4);
- РСЗВ - 258 (+1);
- засоби ППО - 117 (+1);
- літаків -222 (+0);
- вертольотів - 189 (+1);
- безпілотників оперативно-тактичного рівня - 722 (+3);
- крилаті ракети - 174 (+4);
- Кораблі / катери - 15 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2835 (+3);
- спеціальної техніки - 75 (+2).
Нагадаємо, Збройні сили України відбили спроби штурмів на Краматорському та Бахмутському напрямках, ворог був відкинутий.
Крім того, за даними ISW, загарбники зміцнюють позиції в очікуванні контрнаступу ЗСУ на запорізькому та Херсонському напрямках.
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