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ЗСУ знищили ще 170 окупантів і сім танків: названі нові втрати Росії

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Київ, Вівторок 26 липня 2022 09:59
ЗСУ знищили ще 170 окупантів і сім танків: названі нові втрати Росії Фото: ЗСУ знищили ще 170 окупантів і сім танків (t.me/landforcesofukraine_
Автор: Руслан Гаращенко

Збройні сили України за минулу добу ліквідували ще 170 російських окупантів. Всього з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 39 870 військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ в Facebook.

Найбільших втрат за минулу добу російські окупанти зазнали на Бахмутському напрямку.

Загальні бойові втрати Росії на 26 липня орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 39 870 (+170) осіб ліквідовано;
  • танків - 1737 (+7);
  • бойових броньованих машин - 3959 (+9);
  • артилерійських систем - 880 (+4);
  • РСЗВ - 258 (+1);
  • засоби ППО - 117 (+1);
  • літаків -222 (+0);
  • вертольотів - 189 (+1);
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня - 722 (+3);
  • крилаті ракети - 174 (+4);
  • Кораблі / катери - 15 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 2835 (+3);
  • спеціальної техніки - 75 (+2).

    Нагадаємо, Збройні сили України відбили спроби штурмів на Краматорському та Бахмутському напрямках, ворог був відкинутий.

    Крім того, за даними ISW, загарбники зміцнюють позиції в очікуванні контрнаступу ЗСУ на запорізькому та Херсонському напрямках.

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