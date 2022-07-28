ВСУ уничтожили еще 160 оккупантов и десяток артиллерийских систем: названы новые потери РФ

Вооруженные силы Украины за минувшие сутки ликвидировали еще 160 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 40 230 военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook .

Напомним, российские оккупационные войска в очередной раз попытались выйти на административную границу Луганской области. Почти на всех направлениях врагу пришлось отойти с потерями.

Как сообщалось, по мнению западных чиновников, Россия окончательно потеряла инициативу в битве за Донбасс и ей не удастся захватить регион в течение следующих нескольких месяцев.

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