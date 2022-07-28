Оккупанты снова попытались выйти на границу Луганской области: чем закончился штурм

Российские оккупационные войска в очередной раз попытались выйти на административную границу Луганской области. Почти на всех направлениях врагу пришлось отойти с потерями.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу облгосадминистрации.

Он отметил, что оккупанты применили для атаки авиацию. К сожалению, две из четырех ракеты достигли своих целей.

"В настоящее время отражены шесть из семи атак врага. В четырех из них оккупанты для усиления огневого воздействия задействовал танки. Почти повсюду россияне были вынуждены отойти с потерями. В частности, снова отчаяние их ожидало и на участке между Белогоровкой и Верхнекаменским", - рассказал Гайдай.

Глава Луганской ОВА добавил, что оккупанты давят со всех сторон фронта, чтобы прорваться в большие города Донецкой области. Однако уже несколько недель украинские войска не дают россиянам продвинуться в этих направлениях.

Кроме того, Гайдай сообщил, что в захваченном Северодонецке до сих пор отсутствуют вода, газ и свет.