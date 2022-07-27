ua ru
Ср, 27 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Запад допускает, что Россия окончательно потеряла инициативу в битве за Донбасс

Новина українською →
Среда 27 июля 2022 21:19
Запад допускает, что Россия окончательно потеряла инициативу в битве за Донбасс Фото: Запад допускает, что Россия окончательно потеряла инициативу в битве за Донбасс (t me landforcesofukraine)
Автор: Елизавета Драбкина

Российская Федерации окончательно потеряла инициативу в битве за Донбасс, и ей не удастся захватить регион в течение следующих нескольких месяцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Independent.

По словам западного чиновника, не пожелавший раскрывать свое имя, несмотря на то, что РФ не захватит Донбасс в ближайшем будущем, "они не собираются просто так сдаваться и идти домой".

Он считает, что война в Украине является "ростом и упадком", и Россия имеет возможность "приспосабливаться и корректировать то, что она делает".

При этом ранее западные официальные лица заявляли, что РФ достигает "настоящего прогресса" в захвате Донбасса.

Но сейчас Запад считает захват всей территории Донецкой области "минимальной политической целью кампании на Донбассе", и то, что РФ достигнет ее в ближайшие несколько месяцев, становится "все более маловероятным".

Кроме того, по оценкам западных чиновников, удар украинских военных по Антоновском мосту в Херсонской области привел к его "полной неработоспособности".

Напомним,украинская разведка отмечала, что Украина должна успеть остановить наступательный порыв и темп России до наступления осенне-зимнего периода.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Запад Война России против Украины
NEWS
Карта войны в Украине: что происходит на фронтах 27 июля
Карта войны в Украине: что происходит на фронтах 27 июля
DAILY
"Нафтогаз" вошел в дефолт. Компания не заплатила долг и обвинила в этом Кабмин
Юрий Дощатовспециальный корреспондент "Нафтогаз" вошел в дефолт. Компания не заплатила долг и обвинила в этом Кабмин