ЗСУ знищили ще 160 окупантів і десяток артилерійських систем: названі нові втрати РФ

Збройні сили України за минулу добу ліквідували ще 160 російських окупантів. Всього з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 40 230 військових.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ в Facebook.
Найбільших втрат за минулу добу російські окупанти зазнали на Криворізькому напрямку.
Загальні бойові втрати Росії на 28 липня орієнтовно склали:
Нагадаємо, російські окупаційні війська в черговий раз спробували вийти на адміністративний кордон Луганської області. Майже на всіх напрямках ворогові довелося відійти з втратами.
Як повідомлялося, на думку західних чиновників, Росія остаточно втратила ініціативу в битві за Донбас і їй не вдасться захопити регіон протягом наступних кількох місяців.
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