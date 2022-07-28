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ВСУ уничтожили еще 160 оккупантов и десяток артиллерийских систем: названы новые потери РФ

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Киев, Четверг 28 июля 2022 09:17
ВСУ уничтожили еще 160 оккупантов и десяток артиллерийских систем: названы новые потери РФ Фото: ВСУ за минувшие сутки ликвидировали еще 160 российских оккупантов (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Вооруженные силы Украины за минувшие сутки ликвидировали еще 160 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 40 230 военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook.

Наибольшие потери за прошедшие сутки российские оккупанты понесли на Криворожском направлении.

Общие боевые потери России на 28 июля ориентировочно составили:

  • личного состава - около 40 230 (+160) человек ликвидировано;
  • танков - 1742 (+4);
  • боевых бронированных машин - 3979 (+8);
  • артиллерийских систем - 894 (+11);
  • РСЗО - 258 (+0);
  • средства ПВО - 117 (+0);
  • самолетов - 222 (+0);
  • вертолетов - 190 (+0);
  • беспилотников оперативно-тактического уровня - 729 (+3);
  • крылатые ракеты - 174 (+0);
  • корабли / катера - 15 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн - 2854 (+7);
  • специальной техники - 75 (+0).

    Напомним, российские оккупационные войска в очередной раз попытались выйти на административную границу Луганской области. Почти на всех направлениях врагу пришлось отойти с потерями.

    Как сообщалось, по мнению западных чиновников, Россия окончательно потеряла инициативу в битве за Донбасс и ей не удастся захватить регион в течение следующих нескольких месяцев.

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