ВСУ уничтожили еще 160 оккупантов и десяток артиллерийских систем: названы новые потери РФ
Вооруженные силы Украины за минувшие сутки ликвидировали еще 160 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 40 230 военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook.
Наибольшие потери за прошедшие сутки российские оккупанты понесли на Криворожском направлении.
Общие боевые потери России на 28 июля ориентировочно составили:
- личного состава - около 40 230 (+160) человек ликвидировано;
- танков - 1742 (+4);
- боевых бронированных машин - 3979 (+8);
- артиллерийских систем - 894 (+11);
- РСЗО - 258 (+0);
- средства ПВО - 117 (+0);
- самолетов - 222 (+0);
- вертолетов - 190 (+0);
- беспилотников оперативно-тактического уровня - 729 (+3);
- крылатые ракеты - 174 (+0);
- корабли / катера - 15 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн - 2854 (+7);
- специальной техники - 75 (+0).
Напомним, российские оккупационные войска в очередной раз попытались выйти на административную границу Луганской области. Почти на всех направлениях врагу пришлось отойти с потерями.
Как сообщалось, по мнению западных чиновников, Россия окончательно потеряла инициативу в битве за Донбасс и ей не удастся захватить регион в течение следующих нескольких месяцев.
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