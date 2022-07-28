ЗСУ знищили ще 160 окупантів і десяток артилерійських систем: названі нові втрати РФ
Збройні сили України за минулу добу ліквідували ще 160 російських окупантів. Всього з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 40 230 військових.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ в Facebook.
Найбільших втрат за минулу добу російські окупанти зазнали на Криворізькому напрямку.
Загальні бойові втрати Росії на 28 липня орієнтовно склали:
- особового складу-близько 40 230 (+160) осіб ліквідовано;
- танків - 1742 (+4);
- бойових броньованих машин - 3979 (+8);
- артилерійських систем - 894 (+11);
- РСЗВ - 258 (+0);
- засоби ППО - 117 (+0);
- літаків - 222 (+0);
- вертольотів - 190 (+0);
- безпілотників оперативно-тактичного рівня - 729 (+3);
- крилаті ракети - 174 (+0);
- Кораблі / катери - 15 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2854 (+7);
- спеціальної техніки - 75 (+0).
Нагадаємо, російські окупаційні війська в черговий раз спробували вийти на адміністративний кордон Луганської області. Майже на всіх напрямках ворогові довелося відійти з втратами.
Як повідомлялося, на думку західних чиновників, Росія остаточно втратила ініціативу в битві за Донбас і їй не вдасться захопити регіон протягом наступних кількох місяців.
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