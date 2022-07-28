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ЗСУ знищили ще 160 окупантів і десяток артилерійських систем: названі нові втрати РФ

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Київ, Четвер 28 липня 2022 09:17
ЗСУ знищили ще 160 окупантів і десяток артилерійських систем: названі нові втрати РФ Фото: ЗСУ за минулу добу ліквідували ще 160 російських окупантів (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Збройні сили України за минулу добу ліквідували ще 160 російських окупантів. Всього з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 40 230 військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ в Facebook.

Найбільших втрат за минулу добу російські окупанти зазнали на Криворізькому напрямку.

Загальні бойові втрати Росії на 28 липня орієнтовно склали:

  • особового складу-близько 40 230 (+160) осіб ліквідовано;
  • танків - 1742 (+4);
  • бойових броньованих машин - 3979 (+8);
  • артилерійських систем - 894 (+11);
  • РСЗВ - 258 (+0);
  • засоби ППО - 117 (+0);
  • літаків - 222 (+0);
  • вертольотів - 190 (+0);
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня - 729 (+3);
  • крилаті ракети - 174 (+0);
  • Кораблі / катери - 15 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 2854 (+7);
  • спеціальної техніки - 75 (+0).

    Нагадаємо, російські окупаційні війська в черговий раз спробували вийти на адміністративний кордон Луганської області. Майже на всіх напрямках ворогові довелося відійти з втратами.

    Як повідомлялося, на думку західних чиновників, Росія остаточно втратила ініціативу в битві за Донбас і їй не вдасться захопити регіон протягом наступних кількох місяців.

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