ВСУ уничтожили два командных пункта россиян (видео)

Украинские бойцы нанесли удар по двух командных пунктах российских войск. Уничтожено много техники и живой силы врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СтратКом ВСУ.

Известно, что первый - это командный пункт 20 армии Западного военного округа ВС РФ (в/ч 89425, Воронеж), дислоцировавшемся в здании школы в Изюме.

Вторым пораженным оказался передовой пункт управления десантных войск ВС РФ.

Напомним, недавно Украина получила на вооружение реактивные системы залпового огня HIMARS.

Добавим, также стало известно, что Соединенные Штаты Америки готовят вторую партию ракетных систем HIMARS для Украины. Их поставки ожидается уже в июле.

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