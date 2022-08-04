ВСУ уничтожили в Чернобаевке пункт управления войск Черноморского флота России
В Чернобаевке уничтожен пункт управления 22-го армейского корпуса береговых войск Черноморского флота России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".
Авиация ВСУ нанесла два удара по опорным пунктам врага в районах Благодатного и Правдиного.
Потери врага на юге за сутки:
- 31 оккупант,
- танк Т-72,
- гаубицы "Гвоздика" и "Мста-Б",
- 2 миномета,
- 3 единицы бронированной и автомобильной техники,
- БПЛА.
В Черном море корабельная группировка вражеского флота изменений не претерпела. Продолжает укрываться в безопасных районах и держать наготове 2️ ракетоносца с 16 ракетами и 3 большими десантными кораблями.
Напомним, российские оккупанты начали создание ударной группировки на Криворожском направлении. Вероятно, будут пытаться выйти на административную границу Херсонской области.
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