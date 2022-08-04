ВСУ уничтожили в Чернобаевке пункт управления войск Черноморского флота России

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг" .

Авиация ВСУ нанесла два удара по опорным пунктам врага в районах Благодатного и Правдиного.

Потери врага на юге за сутки:

31 оккупант,

танк Т-72,

гаубицы "Гвоздика" и "Мста-Б",

2 миномета,

3 единицы бронированной и автомобильной техники,

БПЛА.

В Черном море корабельная группировка вражеского флота изменений не претерпела. Продолжает укрываться в безопасных районах и держать наготове 2️ ракетоносца с 16 ракетами и 3 большими десантными кораблями.

Напомним, российские оккупанты начали создание ударной группировки на Криворожском направлении. Вероятно, будут пытаться выйти на административную границу Херсонской области.

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