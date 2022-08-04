ЗСУ знищили в Чорнобаївці пункт управління військ Чорноморського флоту Росії

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь" .

Авіація ЗСУ завдала два удари по опорних пунктах ворога в районах Благодатного і Правдиного.

Втрати ворога на півдні за добу:

31 окупант,

танк Т-72,

гаубиці "Гвоздика" і "Мста-Б",

2 міномети,

3 одиниці броньованої та автомобільної техніки,

БПЛА.

У Чорному морі корабельне угруповання ворожого флоту змін не зазнало. Продовжує ховатися в безпечних районах і тримати напоготові 2 ракетоносці з 16 ракетами і 3 великими десантними кораблями.

Нагадаємо, російські окупанти розпочали створення ударного угруповання на Криворізькому напрямку. Ймовірно, намагатимуться вийти на адміністративний кордон Херсонської області.

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