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ВСУ уничтожили бомбардировщик и вертолет оккупантов, - ОК "Юг"

Фото: ВСУ уничтожили бомбардировщик Су-24М и вертолет Ми-8 оккупантов на юге (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

ВСУ продолжают атаковать российских оккупантов на юге Украины. Наши воины уничтожили много живой силы и техники захватчиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".

"Авиацией нанесено 9 ударов по вражеским позициям. Силами зенитных ракетных подразделений в районе Давыдова Брода уничтожен бомбардировщик Су-24М и вертолет Ми-8 оккупантов", - отметили военные.

В ОК "Юг" также рассказали, что ракетно-артиллерийскими подразделениями ВСУ в течение боевого дня выполнено более 430 огневых задач.

Наши воины поразили 3 районы сосредоточения вражеских сил и средств в Меловом и Дудчанах и 3 пункта управления в Урожайном и Херсоне.

Кроме этого, в очередной раз откорректировано огнем попытки ремонтных работ на Каховском мосту, он непроездной. Понтонная переправа в Дарьевке поражена, ее дальнейшее использование невозможно.

В результате атак украинских военных Россия потеряла:

  • 121 солдата;
  • 5 танков;
  • 9 других бронированных машин;
  • 3 гаубицы "Мста-Б";
  • 2 САУ "Гвоздика";
  • 2 ОДДС "Панцирь-С1";
  • командно-штабную машину;
  • станцию радиоэлектронной борьбы;
  • 4 склада с боеприпасами.

Напомним, советник ОП Алексей Арестович заявил, что единственное место, где оккупанты пытаются "хоть как-то наступать", - участок фронта длиной 20 километров в районе Бахмута.

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