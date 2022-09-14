ЗСУ знищили бомбардувальник і гелікоптер окупантів, - ОК "Південь"

ЗСУ продовжують атакувати російських окупантів на півдні України. Наші воїни знищили багато живої сили та техніки загарбників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь".
"Авіацією завдано 9 ударів по ворожих позиціях. Силами зенітних ракетних підрозділів в районі Давидова Броду знищено бомбардувальник Су-24М та гелікоптер Мі-8 окупантів", - зазначили військові.
В ОК "Південь" також розповіли, що ракетно-артилерійськими підрозділами ЗСУ протягом бойового дня виконано понад 430 вогневих завдань.
Наші воїни вразили 3 райони зосередження ворожих сил і засобів у Міловому та Дудчанах і 3 пункти управління в Урожайному та Херсоні.
Окрім цього, вкотре відкореговано вогнем спроби ремонтних робіт на Каховському мосту, він непроїзний . Понтонна переправа у Дар'ївці вражена, її подальше використання неможливе.
Унаслідок атак українських військових Росія втратила:
Нагадаємо, радник ОП Олексій Арестович заявив, що єдине місце, де окупанти намагаються "хоч якось наступати", - ділянка фронту завдовжки 20 кілометрів у районі Бахмута.
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