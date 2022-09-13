Единственное место фронта. Арестович рассказал, где оккупанты пытаются "хоть как-то наступать"

Фото: Арестович рассказал о единственном месте фронта, где оккупанты пытаются наступать (facebook.com/alexey.arestovich)

Единственное место, где оккупанты пытаются "хоть как-то наступать", - участок фронта длиной 20 километров в районе Бахмута.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника главы ОП Алексея Арестовича в эфире YouTube-канала "Фейгин Live".