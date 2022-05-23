ВСУ уничтожили беспилотник и несколько единиц бронетехники, - ОК "Юг"
Разбитая техника РФ (Фото: t.me/suspilnechernihiv)
Российская армия лишена возможности продвижения вперед, потому активно укрепляет оборону и проводит воздушную разведку. Беспилотник-разведчик типа "Орлан-10" был сбит ВСУ в Херсонской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Facebook Оперативного командования "Юг".
Всего по результатам действий ракетно-артиллерийских подразделений, совместно с авиацией, на южном направлении армия противника за день потеряла более 55 солдат и несколько единиц бронированной техники.
Напомним, что 22 мая в результате удара РФ по Малину в городе возникли серьезные разрушения. В частности, есть травмированные жители и повреждены более ста домов.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.