ru ua
Пн, 23 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

ВСУ уничтожили беспилотник и несколько единиц бронетехники, - ОК "Юг"

Новина українською →
Херсон, Понедельник 23 мая 2022 01:46
ВСУ уничтожили беспилотник и несколько единиц бронетехники, - ОК "Юг" Разбитая техника РФ (Фото: t.me/suspilnechernihiv)
Автор: Константин Широкун

Российская армия лишена возможности продвижения вперед, потому активно укрепляет оборону и проводит воздушную разведку. Беспилотник-разведчик типа "Орлан-10" был сбит ВСУ в Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Facebook Оперативного командования "Юг".

Всего по результатам действий ракетно-артиллерийских подразделений, совместно с авиацией, на южном направлении армия противника за день потеряла более 55 солдат и несколько единиц бронированной техники.

Напомним, что 22 мая в результате удара РФ по Малину в городе возникли серьезные разрушения. В частности, есть травмированные жители и повреждены более ста домов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины Войска РФ Херсон
NEWS
Военное положение на лето. Полный список правил и ограничений
Военное положение на лето. Полный список правил и ограничений
DAILY
Руины, "Бермуды" и подарок от Путина. Как выглядит и чем живет военный Харьков
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Руины, "Бермуды" и подарок от Путина. Как выглядит и чем живет военный Харьков