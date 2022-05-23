ЗСУ знищили безпілотник і кілька одиниць бронетехніки, - ОК "Південь"
Розбита техніка РФ (Фото: t.me/suspilnechernihiv)
Російська армія позбавлена можливості просування вперед, тому активно зміцнює оборону і проводить повітряну розвідку. Безпілотник-розвідник типу "Орлан-10" був збитий ЗСУ в Херсонській області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Facebook Оперативного командування"Південь".
Всього за результатами дій ракетно-артилерійських підрозділів, спільно з авіацією, на південному напрямку армія противника за день втратила понад 55 солдатів і кілька одиниць броньованої техніки.
Нагадаємо, що 22 травня в результаті удару РФ по Малину в місті виникли серйозні руйнування. Зокрема, є травмовані мешканці та пошкоджено понад сто будинків.
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