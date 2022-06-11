UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ВСУ уже уничтожили более 32 000 оккупантов: новые данные о потерях России

Фото: ВСУ уже уничтожили более 32 000 оккупантов (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Потери российской армии за минувшие сутки составили около 150 военных убитыми. А всего эта цифра уже превысила 32 тысячи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 11.06 ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 32050 (+150) человек ликвидировано,
  • танков - 1419 (+10) ед,
  • боевых бронированных машин - 3466 (+16) ед,
  • артиллерийских систем - 712 (+0) ед,
  • РСЗО - 222 (+0) ед,
  • средства ПВО - 97 (+0) ед,
  • самолетов - 212 (+0) ед,
  • вертолетов - 178 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 579 (+7),
  • крылатые ракеты - 125 (+0),
  • корабли / катера -13 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 2448 (+10) ед,
  • специальная техника - 54 (+0).

По данным Генштаба, наибольшие потери противник понес на Северодонецком и Бахмутском направлениях.

Напомним, что на южном направлении украинские военные ликвидировали группу российских десантников также было уничтожено 11 единиц техники.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Генштаб ВСУВойска РФВойна в Украине