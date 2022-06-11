ВСУ уже уничтожили более 32 000 оккупантов: новые данные о потерях России

Потери российской армии за минувшие сутки составили около 150 военных убитыми. А всего эта цифра уже превысила 32 тысячи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 11.06 ориентировочно составляют:
По данным Генштаба, наибольшие потери противник понес на Северодонецком и Бахмутском направлениях.
Напомним, что на южном направлении украинские военные ликвидировали группу российских десантников также было уничтожено 11 единиц техники.
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