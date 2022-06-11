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ЗСУ вже знищили понад 32 000 окупантів: нові дані про втрати Росії

Фото: ЗСУ вже знищили понад 32 000 окупантів (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Втрати російської армії за минулу добу склали близько 150 військових вбитими. А всього ця цифра вже перевищила 32 тисячі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 11.06 орієнтовно складають:

  • особового складу - близько 32050 (+150) осіб ліквідовано,
  • танків - 1419 (+10) од,
  • бойових броньованих машин - 3466 (+16) од,
  • артилерійських систем - 712 (+0) од,
  • РСЗВ - 222 (+0) од,
  • засоби ППО - 97 (+0) од,
  • літаків - 212 (+0) од,
  • гелікоптерів - 178 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 579 (+7),
  • крилаті ракети - 125 (+0),
  • кораблі /катери - 13 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 2448 (+10) од,
  • спеціальна техніка - 54 (+0).

За даними Генштабу, найбільших втрат противник зазнав на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках.

Нагадаємо, що на південному напрямку українські військові ліквідували групу російських десантників, також було знищено 11 одиниць техніки.

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