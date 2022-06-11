ЗСУ вже знищили понад 32 000 окупантів: нові дані про втрати Росії

Втрати російської армії за минулу добу склали близько 150 військових вбитими. А всього ця цифра вже перевищила 32 тисячі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 11.06 орієнтовно складають:
За даними Генштабу, найбільших втрат противник зазнав на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках.
Нагадаємо, що на південному напрямку українські військові ліквідували групу російських десантників, також було знищено 11 одиниць техніки.
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