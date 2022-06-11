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На юге ВСУ уничтожили группу российских десантников и скопление техники

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Херсонская область, Суббота 11 июня 2022 02:35
На юге ВСУ уничтожили группу российских десантников и скопление техники Фото: украинский военный (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

На Южном направлении украинские военные уничтожили группу российских десантников. Уничтожено 11 единиц техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".

Украинские Ми-8 нанесли удар по скоплению противника в Херсонской области, а Су-27 - по составу боеприпасов и скоплению вражеской техники в Николаевской области.

"В ходе изучения маршрута продвижения вглубь оккупированной Херсонской области разведывательная группа ВСУ уничтожила группу российских десантников, завладев их оружием и средствами связи", - говорится в сообщении.

В Одесской области враг продолжает информационные операции против гражданского населения относительно вероятной биологической угрозы региона.

"В общем, за сутки силами подразделений ВСУ на юге, в том числе и ракетно-артиллерийских, количество врага сокращено на 39 захватчиков, и, как минимум на 11 единиц техники: танк Т-62 и 4 бронированных, 3 грузовых автомобиля, автоматизированный комплекс радиоэлектронной борьбы "Борисоглебск-2" и 2 гаубицы "Мста-Б", - сообщили в ОК "Юг".

Напомним, ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович сообщил о ликвидации еще двух российских генералов под Херсоном.

Кроме того, по его словам, впервые подтверждено пребывание сирийских наемников, которые воюют на стороне России. Арестович отметил, что артиллерия уничтожила их базу в Херсонской области, в результате около 200 убитых.

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