ВСУ уничтожили 250 оккупантов и полдесятка артсистем: новые потери россиян

Украинские бойцы за сутки ликвидировали еще 250 оккупантов и уничтожили пять артсистем врага. Всего Россия потеряла с начала полномасштабной войны уже 46 500 своих военных убитыми.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 27.08 ориентировочно составили:
Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении.
Напомним, за минувшие сутки украинские военные уничтожили склады боеприпасов под Чернобаевкой и ударили по средствам ПВО врага в Херсоне.
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