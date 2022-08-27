ВСУ уничтожили склады боеприпасов под Чернобаевкой и ударили по средствам ПВО в Херсоне

Воздушные силы ВСУ ударили по российским средствам ПВО в Херсоне, технике и живой силе в Новопетровцах и Ольгиному, а также уничтожили склады боеприпасов в районе Чернобаевки и Инженерного.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг" .

Кроме того, украинские военные нанесли удар по опорному пункту врага в Херсонской области.

Ракетно-артиллерийские подразделения выполнили 250 огневых задач.

Подтвержденные потери врага на юге составляют:

24 оккупанта

2 РСЗО "Смерч";

3 самоходные пушки "Гиацинт";

1 самоходная артиллерийская пушка "Пион";

1 минометная установка "Нона";

5 единиц бронированной техники;

1 склад боеприпасов.

Отмечается, что поражение Антоновского и Дарьевского мостов не позволяет их использовать для следования вражеской тяжелой техники.

В корабельной группировке вражеского флота снова наготове 4 ракетоносителя – 2 надводных и 2 подводных - с 24 ракетами "Калибр".